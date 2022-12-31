遇上一次占用3個車位的「霸王車」你能原諒他嗎？台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安表示，日前他在洗澡時接到通知，有嬰兒命危需要開刀，他緊急開車到醫院後，和眾多醫護人員奮戰多時，終於保住嬰兒性命，但要離開醫院時才驚覺，自己不慎占用了別人的車位。貼文曝光後，讓許多網友相當揪心，感動直呼：「有你真好」。

陳俊安醫師在臉書粉絲團《兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事》發文表示，日前他洗澡到一半時，突然被通知急診有嬰兒剛開刀出院後，又因嚴重心包膜積水要入院。陳俊安二話不說，馬上開車趕到醫院救命，但車才剛轉進停車場入口，就接到加護病房的電話，直呼：「摸不到脈搏了！」

「我快到了，但不用等我，直接先扎針下去！」陳俊安十萬火急抵達開刀房，後來在3個心臟科醫師、2個值班兒科醫師，和一群加護病房的護理師合力下，終於把致命的60毫升積水引流出來，嬰兒的心臟瞬間獲得釋放，也逐漸脫離險境。

當陳俊安搶救結束離開醫院時，已經是31日凌晨，這時他才注意到，「剛剛匆忙之下使出的霸氣停車法」，一口氣占用了3格別人的車位，因此順手拍下照片，作為揮別2022年的紀念。

貼文曝光後，讓許多網友不禁紅了眼眶，紛紛感動留言，「彷彿聽到煞車聲，感動」、「感謝醫療團隊願意一直待在這種高壓的生活，辛苦你們了」、「生死一瞬間，有您真好」、「霸氣趕走死神，太棒了」、「2022最霸氣的感人故事」。

▍本圖文獲臉書粉專《兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事》授權使用。