鼓鼓呂思緯、蕭秉治先前承諾粉絲要把桃園跨年晚會變成「大型KTV」，果真沒有食言，一連演唱多首經典歌曲〈戰神〉、〈不按牌理出牌〉及〈我還是愛著你〉等，掀起「MP回憶殺」。而台上竟出現小插曲，鼓鼓意外撿到「耳環」不知道屬於誰，黃子佼笑說：「搞不好是AKIRA的！」鼓鼓立刻笑回「那我要拿去拍賣」，逗笑全場。

有「億萬金曲製造機」封號的蕭秉治，當初許下〈我還是愛著你〉破億將請歌迷吃流水席，黃子佼便直接在跨年現場問：「誰想吃他的流水席！ 」台下反應相當熱烈鼓吹「辦在桃園」，蕭秉治大方笑說「好」，鼓鼓呂思緯也炸出新專輯已經在路上的好消息，而在跨年夜寒冷天氣之下，剛表演完燥熱的鼓鼓則是揮汗如雨下，宇珊竟在一旁不斷喊著「脫！脫掉！脫！」鼓鼓則害羞回應：「妳一個女生不要在那邊叫人家脫！」

J.sheon身穿紅色棒球外套帥氣登場。（年代MUCH提供）

J.sheon則身穿一件紅色棒球外套帥氣登場，一連帶來多首抒情R＆B相當吸睛，而一直以來都是走高冷帥哥路線的他，竟被黃子佼指定做出「臉頰愛心」賣萌，只見他尷尬的對著鏡頭做出愛心賣萌反差感爆表；師弟同理則身穿一件白上衣、白褲子如同馬王子登場，特製版組曲〈烏有〉加改編師兄韋禮安的〈女孩〉，為大家展現他優秀的音樂能力，期許明年的新作品能有好成績。

熊仔快嘴功力讓台下觀眾看得相當過癮。（年代MUCH提供）

「饒舌天菜」熊仔以〈走到飛〉開炸桃園跨年，不畏寒冷天氣饒舌全在拍子上，快嘴功力讓台下觀眾看得相當過癮！而當要準備進入另一首歌曲〈哥〉時，熊仔CUE了3次似乎沒有人抓到這是他的「進歌小提醒」，他則直接笑說：「這是CUE點！」引得台下哄堂大笑，而在Talking時，熊仔竟開始Freestyle，這突如其來的小驚喜讓現場氣氛更加火熱，最後也不忘喊話桃園：「明年記得再找我！」