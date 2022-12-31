美國以強迫勞動為由，對大陸太陽能產業實施嚴厲的貿易制裁，限制其關鍵零組件及材料的取得，但也導致美國新太陽能板的安裝量暴跌23%，到18.6吉瓦。業界人士警告，拜登政府過渡再生能源可能會因此受到影響。

日經亞洲報導，能源諮詢公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）和美國太陽能產業協會（SEIA）近日出具一份報告指出，美國今年的太陽能板安裝，以大型公用事業受到的衝擊最為嚴重，下降40%至10.3吉瓦，即使住宅太陽能板有37%的升幅也不足以彌補。

報導指出，美國以新疆強迫勞動為由，對大陸築起貿易壁壘，根據估計，新疆的多晶矽產能供應佔全球41%所需。美方要求提出「明確又有力的證據」，證明與強迫勞動無關，但此舉也增添貨物運輸障礙。產業領袖表示，「這可能會阻礙拜登政府過渡到再生能源的進程」。

SEIA執行長霍柏（Abigail Hopper）表示，美國的清潔能源經濟，可能會受限於自己實施的貿易限制，太陽能相關產業果斷建立高道德供應鏈，但不必要的供應鏈瓶頸和貿易限制，阻礙業者取得相關設備的管道。他說，「隨著氣候威脅逼近，我們無法再浪費時間修改貿易法」。