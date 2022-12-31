民進黨2022年選舉大敗，內閣頻傳出改組，國民黨台北市議員徐巧芯表示，陳建仁組閣機會高 ，因為再不換掉蘇貞昌，民進黨2024大選恐怕會血流成河。

徐巧芯今(31日)在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，陳建仁組閣機會非常高，因為再不換掉蘇貞昌，民進黨2024真的會血流成河。就連日本學者小笠原欣幸都曾講過，2022年不僅是針對提名人選選得好與不好的問題。

徐巧芯接著指出，這是人民對2020年到2022年這一段時間以來，民進黨整個政府所做所為的一次不信任投票。民進黨大敗之後，總統蔡英文受到4年任期保護，沒有人會去叫她下台，可是內閣不一樣，必須負政治上的責任，所以不只是蘇貞昌要下台，其他閣員也要全部同進同出，組閣全部重組，不要給人民一個負面印象。

徐巧芯指出，民進黨的作為，就是有人選輸，回來官位越大，這件事讓大家很受不了。去選舉選輸了，代表人民不喜歡這個人，怎麼回到政府內閣，還可以就任高官，比縣市首長位置更高，反而變成一個大部長。