距離2023年越來越近，各縣市跨年場也都卯足全力辦到最好，希望給觀眾留下最佳印象，未料原先好評一片的高雄場《亞灣未來市演唱會》，在動力火車離開後，瞬間變了調，遭到PTT鄉民猛烈砲轟：「我看了什麼」、「還以為在辦廟會」。

高雄舉辦《亞灣未來市演唱會》跨年晚會，找來動力火車演唱，動力火車也不負眾望，瞬間就將氣氛炒到最高點，讓台下觀眾與網友看得相當滿足。

未料動力火車離場後，接下來登場的團體表現遭到PTT鄉民砲轟，成為熱門話題，不少鄉民大罵：「這什麼恐怖團體，走音、划水樣樣不缺」、「台上不尷尬，尷尬的是台下觀眾」、「真的可怕，是當在辦尾牙嗎」、「我以為是辦廟會...」、「一唱現場就車禍現場」、「YT觀眾瞬間少了3萬」、「聽20秒我就轉台了」、「錢都拿去請動力火車跟放煙火了吧」、「聽到笑出來XD 真的尷尬」、「剛轉到高雄台就嚇到，哪來的廟會唱跳」、「今年最慘跨年場」，但也有人緩頰：「有動力火車保底，不會是全台最差啦」、「動力火車就值回票價」、「其實除了剛剛女團，其他還可以吧」。

YT觀眾也忍不住刷留言：「唱功很差還要跳唱，何苦」、「她們到底是誰」、「尊重、尊重」、「馬上轉去台南場」、「剛剛看台下觀眾表情都滿臉問號」、「大型翻車現場」、「事後還訪問那麼久是怎樣」。