桃園市長張善政成立「公共工程總體檢」委員會，預告將在100天內，完成前市長鄭文燦任內三大公共工程疏失第一波檢驗，還給桃園市民安全的公共環境。國民黨台北市議員游淑慧表示，張善政真正要查的是，這幾年每筆都市計畫的變更。

游淑慧31日在政論節目《新聞大白話》中表示，張善政說要查工程的品質，她是贊成的，但工程灌水或圖利，最多是1、2億，甚至2、3億就了不起，真正要查的是，桃園、新竹這幾年每筆都市計畫的變更，這才是20倍、30倍的獲利、才是數十億，甚至上百億的獲利。

游淑慧接著指出，選前桃園市議員凌濤揭發八德的農業區的變更案，20幾倍的獲利，達上百億，一般要做多少工程才有這些獲利。也許就是開一個會，站移到那邊、農業區變成什麼區，財源就滾滾而來，比高端炒股還快。因此，她建議張善政這塊也要查。

另外，游淑慧也質疑，各縣市怎樣消耗前瞻預算？就是灌水、亂用。以往台北市爭取到的前瞻預算已經是最少的，卻把好好的人行道挖掉，稱是為了消耗預算。而那些爭取到千億百億預算的縣市，你看他們會怎麼花。