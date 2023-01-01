針對稅額超徵，總統蔡英文今開國安高層會議，其中裁示針對出口停滯研擬經濟方案。對此經濟部規劃明年要推出「中小企業專案轉型貸款」，金額初估匡列上億元，用於補貼中小企業貸款投入產業轉型與低碳生產的利息支出，讓它們無資金壓力可以度過明年變局。

面對明年全球經濟情勢變局，經濟部表示，近期外銷訂單大減、庫存累積問題，經訪查各公協會及大廠後，考量電子資通訊大廠多年來已有因應能力，因此鎖定傳統產業及中小企業協助，會從資金及轉型兩大兩大面向協助。

在資金方面，經濟部指出，現行紓困振興貸款期限，包括舊貸展延、營運資金貸款及振興貸款等項目，皆延長至2023年4月30日。同時將跨部會協調，促請銀行「不要雨天收傘」，以免出現不良連鎖反應。

另外，考量中小企業轉型量能較小，經濟部規劃提出新的「中小企業轉型專案貸款，協助他們貸款做產業轉型、低碳生產等。預算初框上億元，用於其貸款利息補貼。

在轉型方面，經濟部表示，此時可以幫忙築基打底，轉型升級，會以專人、專家的顧問團模式，駐廠輔導服務，協助業者走向智慧化生產、低碳化改善以及模組化普及的三大方向。同時透過補助相關課程及在職訓練，協助企業留用核心人才。

針對農地違章轉型的特登工廠，有超過3萬2千家的工廠申請納管，除了1萬家已提改善計畫，經濟部將加快協助剩下約2.1萬家工廠提出改善計畫。