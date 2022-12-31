五月天今舉辦第5場「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」。（相信音樂提供）

五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」今晚（31日）在樂天桃園棒球場舉辦第5場，阿信一開場就熱情飆嗓，向全場打招呼：「歡迎大家來到2022年最後一場五月天演唱會，今天天氣好像非常好，昨天有點下雨所以想要補償大家，今天好天氣的話....，一樣給大家特別的。」表示有很多歌要唱、話要說，「歡迎搭上今年最後一班諾亞方舟，謝謝你們！」

在點歌環節，有歌迷用心準備了「戳戳樂」，阿信第一次戳到的紙條上寫著〈九號球〉，接著玩心大發，逐一把九個格子都戳破，被虧戳完演唱會也結束了，看到其中一格紙條上寫著〈玫瑰少年〉，是阿信寫給蔡依林的歌，瑪莎立馬嗆聲：「今天Jolin是不是在小巨蛋演唱會？你現在去還來的及。」

五月天有三分之二是客家人，阿信表示，五月天特別有硬頸精神，怪獸當場以吉他自彈自唱他主演的電影主題曲〈九號球〉，歌聲溫柔動人。而另一位爸爸幫兒子點歌〈將軍令〉，阿信則說諧音冷笑話「張鈞甯有演很多戲劇」，隨即認真飆歌，讓點歌的歌迷值回票價。