因應拜登政府的《降低通膨法案》（IRA）準備上路，加上通膨及供應鏈問題加重生產成本，跨國藥廠打算自2023年1月起調漲在美國的售價，超過350種特殊藥品在漲價之列。

據《路透社》獨家報導，醫療保健研究公司3 Axis Advisors分析數據顯示，計劃漲價的大藥廠包括輝瑞（Pfizer）、葛蘭素史克 （GlaxoSmithKline） 、必治妥施貴寶 （Bristol Myers Squibb）、阿斯特捷利康 （AstraZeneca）和賽諾菲（Sanofi SA）。

元月料有更多藥品新價格公告，藥廠多半在每年1月漲價。這波調漲行動針對的是標價，不含提供給藥局的福利或其他折扣。

報導指出，製藥巨頭計劃漲價，料是為拜登總統8月簽署的IRA法案預做準備，該法案允許「聯邦醫療保險」（Medicare）自2026年起，可針對部分藥品直接議價。另一方面，製藥業正為通膨及供應鏈吃緊所苦，這些不利因素推高生產成本。

根據藥品定價非營利機構46brooklyn發布的資料，2022年藥廠調漲1,400種以上的藥品價格，創2015年以來最多藥品漲價紀錄。2022年藥價漲幅中值4.9％，而平均漲幅為6.4％，兩個數據都比美國通膨率低。

藥廠的漲價幅度大多不超過10％，這是製藥業的不成文慣例，源自於過去10年中，藥廠因頻繁漲價而飽受抨擊。

3 Axis總裁希亞西亞（Antonio Ciaccia）指出，通膨的關係，藥廠一心想推出高價藥品，IRA法案應會進一步強化此行動。

迄至目前為止，輝瑞宣布調漲的藥品最多，有89種特殊藥品將漲價，旗下的美國赫士睿公司（Hospira）也有10項藥品調漲。

其次是葛蘭素史克，擬調漲26款特殊藥物，其中帶狀皰疹疫苗Shingrix漲幅將近7％。

其他漲幅明顯的還包括必治妥施貴寶的客製化CAR-T細胞療法藥物Abecma及Breyanzi，擬調漲9％，這兩種抗血癌藥的價錢已破40萬美元。