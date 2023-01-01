根據瑞士洛桑管理學院（IMD）發表2022年世界人才排名報告，香港排第14位，較2021年下跌3名。
報告指出，在63個經濟體中，瑞士的人才競爭力連續6年排名第1，其後依次為瑞典、冰島、挪威及丹麥等北歐國家。
東亞國家排名最高是新加坡，與2021年一樣排12。台灣排19，中國排40。
IMD是根據人才培育及投資幅度、吸引外國及留住本地人才的能力、人才的教育、訓練及職能水平作出評估。
根據瑞士洛桑管理學院（IMD）發表2022年世界人才排名報告，香港排第14位，較2021年下跌3名。
報告指出，在63個經濟體中，瑞士的人才競爭力連續6年排名第1，其後依次為瑞典、冰島、挪威及丹麥等北歐國家。
東亞國家排名最高是新加坡，與2021年一樣排12。台灣排19，中國排40。
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