丁噹預告《搭錯車》音樂劇下一站6月前往台南，希望大家多多支持。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

丁噹獻唱經典組曲掀起觀眾回憶殺，全場歌迷大合唱。（蔡明亘攝）

2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會今晚在桃園高鐵站前廣場登場，今年桃園跨年眾多大咖藝人接力演出，「全民情歌天后」丁噹晚間10時許登上舞台，身穿腰部鏤空黑西裝與開高衩絲襪，率領6名性感舞者熱力唱跳，更帶來「回憶殺」組曲，吸引全場大合唱，現場超過7萬人氣氛超嗨。

桃園跨年晚會截至今晚10時已湧入約7.8萬人，丁噹今年唯一跨年場在桃園獻唱，這也是丁噹睽違3年的跨年演出，獨家獻給桃園民眾。丁噹一開場就率領6名舞者嗨唱〈夜貓〉、〈野獸〉與〈派對動物〉等動感歌曲，中途還大跳越南抖音神曲「叮叮噹噹」舞。她說，今天在桃園要將火辣、熱情一面帶給觀眾。

緊接著是歌迷引頸期盼的回憶殺經典組曲，丁噹一連獻唱〈愛如潮水〉、〈心太軟〉、〈輸了你贏了世界又如何〉與〈一樣的月光〉等曲，現場觀眾也跟著大合唱，帶大家回到往日時光。

丁噹接著獻唱夯劇《台北女子圖鑑》片尾曲〈女字旁〉後，帶來經典歌曲〈我愛他〉，最後暖心獻上祝福「2023祝我們都幸福」。丁噹也表示，近年除以歌手身分活動，也出演音樂劇《搭錯車》，預告6月將在台南演出，希望大家支持。