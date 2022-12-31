台北101跨年煙火秀將奉上300秒、共16000發的煙火秀，揮別2022。(台北101提供)

揮別2022，邁向2023，全台各縣市舉辦跨年晚會，除了歌手演唱外，重頭戲就是跨年瞬間的煙火秀，最受矚目的台北101跨年煙火首度結合光束燈、雷射等多媒體效果，呈現360度無死角演出，同時全球實況轉播，提供給國際媒體報導。

台北101表示，本次延攬擅長燈光視覺展演的藝術家賴雨農，擔任總導演，以原創的動畫、音樂與燈光設計，為跨年大秀注入嶄新的新面貌，團隊成員還包括動畫專家凌偉倫、原創音樂陳建騏老師等，堪稱史上最豪華三金團隊。煙火大秀與去年同樣為300秒時間、總預算5000多萬元。