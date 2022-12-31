陳昇在2020年罹患原發性口腔癌，經由開刀治療後，身體順利康復。他31日於台北國際會議中心（TICC）「他鄉」跨年演唱會，今晚在演唱會中場，要唱到〈吊橋〉前，突然意外對兒子、媳婦喊話，更直接在台上交代後事。

陳昇用台語感性地說，「小虎（兒子），阿爸很喜歡你，小鹿是我們的女兒（指媳婦），阿爸的錢以後都是你的，在街上如果遇到我不要叫我，我只有一個願望不要送我去老人院，我跟媽媽已經買好保險，一點都不用悲傷，我們是天際交會的星星。」

今晚同是他第28次跨年演唱會，儘管近日北部天氣寒流來襲，現場仍湧入3千多位熱情歌迷，讓場內座無虛席，今年也有全球上千多位歌迷透過線上直播同步無時差欣賞。

陳昇一開場就穿著漸層的鮮綠色西裝花襯衫出場，整場40多首經典歌曲一共更換4套色彩鮮明、花樣有型的服裝，帶領新寶島康樂隊阿Van跟客家歌王黃連煜以及創作女歌手PiA吳蓓雅一同開唱，將近5小時的精采演出，熱情與台下粉絲互動。