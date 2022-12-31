蔡依林今晚在小巨蛋開唱。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）時隔1年8個月回歸台北小巨蛋，攜「4.0版」UGLY BEAUTY演唱會於跨年夜登場！Jolin今披銀盔黑甲層次相間的「闇夜女帝」超辣戰袍出場，圓潤雙峰呼之欲出，以〈惡之必要〉、〈甜秘密〉等歌炒熱氣氛。一口氣唱跳16首歌後，Jolin向滿場1.1萬名觀眾打招呼：「希望今天能唱到你們想聽的，今天是跨年夜，所以我會多唱一些你們之前沒聽過的歌，揮著釜頭說愛我。」隨後送上〈說愛你〉。

求新求變的Jolin，為了把怪美精神發揮極致，特地提早一周進駐場館彩排，並斥資1800萬打造11套全新戰袍，安排逾40首經典曲，打造「無尿點」的視聽饗宴；中場唱完〈怕什麼〉，提到這套巡演已經開了3年，Jolin回想某次工作人員問她這次演唱會想帶給大家什麼，「我想了半天，以前會想向大家證明自己多有才華、蔡依林有本事做什麼事情，但這個回答已經不再吸引我，我心裡一直覺得自己是某種異類，唱的抒情歌跟大家不一樣、跳不一樣的舞，還穿大家不會穿的衣服，我也想穿澎澎裙，但我骨子裡就是有很奇怪的騷味」。

當身邊同齡的朋友陸續結婚生子，她才驚覺自己的人生進度落後許多，「我好像跟不上大家，還在享受單身的感覺，偶爾跟人家搞一下曖昧」，卻也因此發現，也許演唱會上就是想帶給大家這種獨特的感覺，希望每個人來到她的演唱會，都能挖掘自己也能跟蔡依林一樣，做內心想做的事，正能量鼓勵歌迷，氣氛溫馨。