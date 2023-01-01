因應行政院12月22日宣布於2023年1月7日-2月6日辦理「金馬地區民眾春節交通專案」，金門縣政府將於元旦開放小三通航班電話訂位，歡迎有返鄉需求的金門籍鄉親、在金門的陸配與就讀之陸生可撥打電話或至水頭碼頭浯江輪渡公司服務櫃台訂位。訂位專線082-371412或082-315045。

縣府指出，金廈小三通春節專案航班經交通部航港局召集兩岸航班會議討論，因仍有檢疫及相關技術問題需協調，故目前僅先受理1月9日至2月6日航班，另部份航班時間仍待確定，如有意先行登記者，請注意航班時間可能調整，相關航班資訊可先至縣府觀光處全球資訊網＞業務專區＞「金馬地區民眾春節交通(小三通)專案」查詢(網址https：／／reurl.cc／OEokXr)。

縣府觀光處表示，春節小三通專案航班由浯江輪渡有限公司協助開設訂位登記專線，元旦起受理登記，登記當日僅能登記4天後的航班(例如1月15日僅能登記1月19日以後的航班)，再由相關單位審核是否符合專案對象。如未符合專案適用對象，將另行通知；符合資格民眾請於開航前一小時至出發的碼頭售票窗口購票與取票。

縣長陳福海表示，受新冠疫情與小三通停航影響，許多在金門生活的新住民與陸生，這3年來返鄉探親困難重重，希望透過春節的小三通復航專案，在兼顧防疫與居民健康的前提下，讓鄉親與新住民朋友返鄉團圓。另為降低疫情傳播風險，縣府將於1月4日與CIQS等相關單位，辦理小三通復航演練，做好入境防疫的充足準備，入境金門也需配合唾液PCR採檢及相關防(檢)疫規定。

觀光處指出，民眾登記時請務必確定登記之乘客符合適用對象，因審核程序關係，不符合資格者，最晚將於開船前一天通知，並取消訂位。登記乘客如因自身因素未接獲通知或因訂位被取消所造成之損失，請自行負責。

觀光處也特別提醒，專案船班不提供未訂位乘客現場購票，同時也不提供行李托運服務，金門鄉親於購票及入(出)境時，應備妥身分證、護照或金馬證、台胞證(可落地簽)，陸配則應備妥居留證與大通證，於金門就讀之陸生，則應出示學生證、居留證與大通證。如有出(入)境證件相關問題，可洽詢內政部移民署金門國境隊(電話：082-312131)，新住民朋友可洽詢內政部移民署金門服務站(電話：082-323695)，如有本次專案相關問題，亦可洽詢小三通復航專案辦公室(電話：082-372267)。

此外，縣府也指出，中國大陸自1月8日起，取消集中隔離規定；另入境中國大陸時，仍需持48小時內PCR核酸檢驗陰性證明，金門地區鄉親可自費至部立金門醫院(電話：082-332546門診掛號櫃台：轉11203、急診掛號櫃台：轉11828)或現代醫事檢驗所(電話：082-375478、082-320503)採檢。

金門小三通春節復航訂位元旦