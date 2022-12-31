日前台東縣海端鄉南橫公路上，有騎士在1處急右彎的彎道上，竟然發現有輛銀色轎車就停在轉彎處，嚇得他趕緊減速，所幸車速不快，無造成車禍狀況，然而，該車輛駕駛夫婦也下車，駕駛趕緊提醒這對夫婦不要將車輛停在轉彎處很危險，沒想到，該車駕駛竟回「這是白線欸」，讓騎士聽完相當傻眼；對此網友也大罵「老三寶，真的可怕」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段22秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台東縣海端鄉南橫公路上，騎士在1處急右彎的轉角，發現有輛銀色轎車，竟然就停在轉彎處，剛好該車駕駛夫婦下車，騎士趕緊告知別把車停在轉彎處，非常危險，豈料，該車駕駛竟然回嗆「這白線欸」，讓騎士相當傻眼抱怨「誠心祝福這位可能用養雞場買駕照的人兄車被頂下去，不要再出來害人」。

有騎士在山路的急轉彎道上，竟然驚見有輛汽車竟停在轉彎處，他趕緊提醒駕駛很危險，卻被回嗆「這白線欸」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示「真的要淘汰這些不適任駕駛」、「他不停入彎口也不停出彎口後面，直接停在彎道中也是蠻神奇的」、「這樣就是違規，完全沒考慮到其他用路人安全」、「確實會造成視線上死角，危險」、「老三寶，真的可怕，撞到誰倒楣」、「這停法可以雙殺」、「三寶永遠沒有極限」。