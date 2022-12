客觀的說,本篤十六世(Benedict XVI)教宗在2013年自請退休,是相當正確的決定,原本他在教宗任內遭遇的各種爭議戛然而止,還獲得了更好的形象。

美國公共新聞報導,本篤教宗在2005年升任教宗之後,一直試著在世俗化的現代歐洲,努力復興基督教。他顯然不能接受多元意識形態的主流看法,他曾說「歐洲受到相對主義(Relativism)泛濫的威脅」,主張回歸傳統道德觀。然而,他的堅持也引發更多的衝突。

本篤教宗任內最嚴重的危機,是在於他看待伊蘭斯教的態度,他顯然無法平等對待穆斯林。2006 年 9 月,本篤教宗在德國雷根斯堡大學(University of Regensburg)的演講中,引用了14世紀的東羅馬帝國皇帝曼努埃爾二世(Manuel II Palaiologos) 貶損伊斯蘭教的話:「讓我看看穆罕默德,他們帶來了什麼新東西?只有邪惡和不人道的主義,比如他命令用劍傳播他所宣揚的信仰。」

這句話引發了全世界穆斯林的憤怒,是天主教最嚴重的公關危機,直幾個月後,本篤教宗訪問伊斯坦堡的藍色清真寺(Sultanahmet Camii),並在一名穆斯林神職人員旁邊一起祈禱後,緊張局勢才開始緩和。

他其他的言論也引發爭議,比如他曾說「保險套助長艾滋病傳播」,遭到各國公共衛生單位的嚴厲糾正;他事後解釋,他的意思是「避孕措施造成不負責任的性,才是性病泛濫的主因」,但沒有得到認同。

他年輕時的經歷也被人翻出來,特別是與納粹的關係。本篤教宗原名約瑟夫.拉辛格(Joseph Ratzinger),1927年出生在德國巴伐利亞,他的雙親是堅定的天主教徒,反對納粹政權。1933年,希特勒 (Adolf Hitler) 掌權時,他只有 6 歲,這一部分沒有爭議。

但是,拉辛格大約是在12、13歲時加入希特勒青年團,這有資料可佐證。1943 年,他應徵入伍,在一個防空營短暫服役,也就是成為國防軍的成員。他很少公開談論他在納粹執政時期的經歷,或是他在神學院時期的教育,與第三帝國的關係。 歷史學家說,那時候的德國青少年都必須強制加入希特勒青年團,可以說是身不由己。

拉辛格於1951年被任命為神父,以神學研究和教學為主,1962 年被任命為梵蒂岡第二屆會議的神學顧問,討論如何改革天主教會,以適應二戰後的新時代。但是他顯得比較悲觀,總認為人們對信仰已不再忠實了。之後他擔任梵蒂岡信理部(Congregation for the Doctrine of the Faith)也就是歷史上相當爭議的「羅馬宗教裁判所」,他不同意其他的教義解釋與新職務,比如他反對女性神父(female priests)、已婚牧師,當然更討厭同性婚姻。在 1986 年的一份文件中,他將同性戀稱為「客觀上的障礙,以及內在道德罪惡。」

同樣的,他繼續堅持反對離婚、節育、墮胎和幹細胞研究。總而言之,他就像個與現代世界格格不入的老古板。

教會歷史學家馬西莫•法丘利 (Massimo Faggioli) 表示,本篤教宗都是純粹的從神學角度在來看待世界,因此他的教宗工作最終是失敗的。

然而他留下的真正遺產,是他的急流勇退。法丘利說:「本篤十六世的辭職,是對梵蒂岡非常激進的一場革命,他本人或許只是心生倦意,但是卻給天主教留舖平了改革的坦途。」