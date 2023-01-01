隨著金門大橋通車之便，金門跨年晚會也首度移師烈嶼舉行。(圖／主辦單位提供)

晚會由金門在地優質表演團體進行熱場，candy金門小女孩帶來精采熱舞。(于家麒攝)

在副縣長李文良(中)與現場貴賓共同點燈下，正式啟動長達6小時精采的表演內容。(于家麒攝)

點燈儀式後與會貴賓公務繁忙紛紛離席，獨留主辦單位文化局長許績鑫撐大局。(于家麒攝)

高雄鋼鐵人職籃啦啦隊帶來勁歌熱舞開場，瞬間High翻現場(于家麒攝)

活動現場周邊邀集了30攤創意市集，吸引民眾排隊搶購。(于家麒攝)

藝人榮忠豪的精彩演出，贏得台下觀眾如雷的掌聲。(于家麒攝)

揮別2022迎向2023！金門「躍動烈嶼‧跨橋跨年」晚會昨(31)日晚間在金門大橋烈嶼端土地重劃區倒數跨年熱力開唱。晚會由主持風格風趣的高山峰及時尚教主何嘉文搭檔主持，在副縣長李文良與現場貴賓共同點燈下，正式啟動長達6小時精采的表演內容，陪金門鄉親倒數迎新年！

隨著金門大橋的通車帶來的交通之便，金門跨年晚會首度移師烈嶼舉行，原本外界預期將湧入盛況空前的人潮擠爆現場，警方也於下午3點起開始進行交通管制，不料晚會開始時僅有數百人陸續進場，連貴賓席也空空如也，不少民眾表示，連縣府團隊自己都不捧場，怎麼吸引人潮來看；也有鄉親幫忙緩頰，貴賓們可能都忙著準備元旦升旗，公務纏身不克參加吧？!

活動現場周邊邀集了30攤創意市集，從下午三點陸續開賣，鍋貼、雞排、烤香腸、滷味、熱湯等熱食在寒冷的冬天海邊格外搶手，吸引不少民眾排隊搶購；其他還有各式各樣金門的特色商品，讓整個晚會增添了不少色彩。

晚間6點先由金門在地優質表演團體進行熱場，草莓樂隊、candy金門小女孩、金大街舞研究社及金門棠風舞蹈團接連上台演出，炒熱現場氣氛。不過由於晚會訂於7點開始，現場直播也同步於7點開播，就有表演團體私下表示不滿，排練了這麼久，上台也賣力演出，就是想讓更多人欣賞他們的表演，但卻只有台下少數觀眾能看到，失落的感覺久久不能抹去。

跨年晚會於7點正式開始，由高雄鋼鐵人職籃啦啦隊帶來勁歌熱舞開場，4位辣妹還下台與民眾共舞發送小禮物，現場瞬間High了起來；緊接著超級舞王榮忠豪、實力派女聲陳思涵、金鐘小提琴手康妮媚、聲林之王人氣歌手郭家瑋、搖滾女聲林曉培、音樂才子鄭進一等藝人接連上台帶來精采演出，一首首膾炙人口的經典歌曲也讓台下觀眾聽得如癡如醉；12點一到，湖下海堤施放起長達300秒燦爛絢麗的煙火將晚會帶到最高潮，民眾在一片歡呼聲中倒數迎接新年。

副縣長李文良代表赴台公差的縣長陳福海向在場鄉親表達感謝，他表示縣長自上任以來積極協調中央及陸方，盡快讓小三通能順利復航，恪遵謹守財政紀律，樽節開支，一定讓鄉親福利能夠延續，也感謝縣府行政團隊和各鄉鎮的夥伴們共同為鄉親打拚、共同為金門的未來努力；承蒙各位鄉親的支持與疼惜，有機會能夠再為鄉親來服務。

晚會壓軸美聲天后-周蕙正式登場，以《約定》這首耳熟能詳的歌曲，讓現場民眾齊聲唱和，滿滿回憶湧上心頭。活動最後摸彩抽出電動自行車、各項家用電器等豐富大獎給與幸運的在場民眾，整場晚會就在期待中獎的高昂情緒中結束，也對於新年的到來寄與無限希望。

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