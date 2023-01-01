大陸福建59歲的股民王寶元透過控制145個證券帳戶，操縱「吉林高速」、「大慶華科」等8支股票，在短短9個月內狂賺人民幣1.43億元（約新台幣6.34億元），結果被大陸證監會罰沒5.71億元（約新台幣25.3億元），刷新過去2年罰款紀錄，遭大陸證監會依《證券法》第一百九十二條規定，裁罰5.71億元（約新台幣25.3億元）。

判決書顯示，為實施操縱行為，王寶元共控制並使用145個證券賬戶。其中第一輪操縱「吉林高速」使用24個賬戶，第二輪操縱「吉林高速」使用32個賬戶，操縱「大連熱電」使用22個賬戶，「宜賓紙業」使用18個賬戶，操縱「綠城水務」使用19個賬戶，「寧波熱電」使用27個賬戶等。

大陸證監會認為，當事人在2020年2月3日至11月6日期間，實際控制使用145個證券賬戶，采取集中資金優勢、持股優勢連續買賣、在自己實際控制的賬戶之間進行交易等手段操縱8只股票，影響股票價格和交易量，與同期上證綜指或深證綜指最高偏離31.79%，裁定處罰5.71億元

2019年修訂的《證券法》大幅提高了證券違法成本。根據《證券法》第一百九十二條的規定，對操縱證券市場有違法所得的，應當沒收違法所得，並處以違法所得一倍以上十倍以下罰款。本案綜合考慮當事人違法行為的事實、性質、情節、社會危害程度、配合調查程度、違法所得情況等多方面因素，對當事人處以違法所得三倍罰款，過罰相當，並無不妥。

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