54歲大陸女歌手張薔過去有「Disco女王」封號，她外型頗像台灣女星比莉，熱愛留一頭爆炸頭，17歲時就出道一炮而紅，被《時代》雜誌評為全球最受歡迎的女歌手之一，與她同地位被點名的還有惠妮休斯頓、珍妮佛羅許、鄧麗君等，最近張薔轉發一則她受訪的影片，自曝過去割眼袋失敗，她更曬出大笑符號，自嘲：「就是非常不成功」。

12月18日剛過55歲的張薔是相當樂天的射手座，熱愛唱歌還有獨特嗓音的她，17歲時就發行首張專輯《東京之夜》出道，意外達到250張銷售量，之後她趁勝追擊，一連發行了十多張專輯，成為大陸當時追求時髦類型樂曲樂迷心中的女神，最後總專輯還達到2000萬張，更推她登上暢銷歌后寶座。

張薔自揭割眼袋。（圖／翻攝自影視圈達人微博）

1987年張薔在當紅之際到澳洲留學並退出歌壇，之後她結婚到香港定居，1996年離婚後回到北京才正式復出，出道多年的她直到2008年才在北京舉行個人演唱會，張薔受訪表示，這場演唱會完全是為了她樂迷而舉辦的，「除了錄音棚為喜歡我的歌迷錄製專輯外，我很難出現在公眾面前，甚至很多我的歌迷到現在都只是通過磁帶封面認識我，還不知道生活中的我到底長啥樣」，也讓她第一次感受到和歌迷面對面的熱情。

如今張薔不時仍會在微博更新近況和粉絲互動，近日她轉發受邀上《熱議娛樂》專訪的影片，過去被視為性感歌姬的她，現在年過半百，被問到是否有容貌焦慮症？她大方說如果說沒有一定是騙人的，自己最清楚哪裡長了斑、哪裡長了皺紋，她更自曝過去動過眼袋手術，現在想起來很後悔，也不滿意結果，「我不知道那位醫生可不可以看到我現在眼袋這樣，但我就是希望你能看到，下一單給別人做的時候要更認真負責」，高EQ拿自己外型開玩笑，網友回應：「同情且可愛」、「薔姐這在線差評掛的，整容醫生瑟瑟發抖了」、「太敢說了哈哈哈」、「原來挺好的其實，不過也沒事兒」。