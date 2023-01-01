眾所矚目的三重新市政特區、第一期總銷達450億的「都廳大院」終於登場，挾新北市第二行政中心、東森電視總部大樓動工，以及捷運先嗇宮站出站即到家、緊鄰424公頃大台北都會水岸公園、與新北科技園區效應等利多，6字頭房價相較一橋之隔的台北雙星特區130~150萬元、新板特區90~100萬元親民，成為雙北房價凹陷區，搶攻置產、自住買盤，雖尚未正式公開銷售，早已吸引甲山林VIP、銀行行員搶先至接待中心看房。

「都廳大院」由國巨投資股份有限公司投資建設、甲山林集團負責企劃銷售，基地位重新路五段與光復路口，捷運先嗇宮站出口旁，屬三重新市政特區，目前特區內東森電視總部大樓與新北市第二行政中心已在今年陸續動工，其中東森電視總部大樓佔地約1146坪，規劃地上22樓、地下4樓，未來東森電視全部員工都會到此辦公，將帶動新北市媒體產業發展，營運期間預估平均每年約可創造60億元產值。

新北市第二行政中心基地約2925坪，興建地上26樓、地下4樓，規劃警察局、衛生局、勞工局、文化局、交通局、消防局、資訊中心等局處進駐，以及城市願景館、市政會議廳，未來將串聯新板特區的第一行政大樓、新莊副都心的中央合署辦公大樓，建構新北市3大發展軸心，市場研判，將會帶來如信義計畫區、新板特區等市政中心開發模式，複製房價翻揚、城市人流匯聚效應與發展。

「都廳大院」一次匯聚市政中心、科技園區、軌道交通以及水岸都會公園4項重大利多，圖為3D示意圖。(圖/ 業者提供)

甲山林集團總經理張境在分析，三重新市政特區「都廳大院」一次匯聚4項重大利多，包括市政中心、科技園區、軌道交通以及水岸都會公園等。市政中心部分將提供3萬2000坪第二行政中心辦公空間、容納3000名市政員工並興闢市民廣場；科技園區部分，除已動工的東森電視總部，周邊1公里內還有玉山銀行希望大樓、三花棉業、群光電子、藍天電腦總部等，將與第二行政中心共同形塑強大總部經濟產業聚落，成為新科技廊帶，科技效應發威，將超車內科、南軟。

「都廳大院」緊鄰第二行政中心，更享有捷運、公園、水岸等優勢。(圖/ 業者提供)

軌道交通利多部分，「都廳大院」基地位捷運先嗇宮站出口旁，1站達捷運機場線三重站，可直達機場接軌國際，2站達台北車站，3站之內可串聯6條捷運線，除此之外鄰近中山高、台64線、新北環快、台1線快速道路以及台北橋、忠孝橋等共8大聯外橋樑。三重新市政特區與其他行政特區相較，最大立地優勢為串聯全台最大424公頃大台北都會河濱公園，包括瀑布滑草景觀、自行車道、雲豹滑梯等，水岸綠意環境可說是得天獨厚。

「都廳大院」第一期總銷450億，基地面積達4562坪，規劃3幢8棟，地上28樓、地下6樓建築，近2300戶，規劃20-45坪2-4房，社區規劃多元休閒設施與完整建材配備，目前每坪6字頭開賣，相較周邊新案動輒百萬單價屬於房價凹陷區，確實吸引自住客、置產客搶進。

據市場專家推估，「都廳大院」未來2年還有總銷約300億第2期量體要登場，6字頭確實是現在相對低點，待周邊建設逐步成形、房價向上推升後，屆時價格將來到新水平，也因此同步市政府腳步，搶先一步享未來增值效益最好時機，就是現在。