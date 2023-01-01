現年62歲港星陳山河是已故台灣藝人王羽的繼子，也是90年代玉女歌手王馨平同母異父的親哥，年輕時的長相非常帥氣，堪稱「最帥星二代」，也被封為「御用弱者」，可惜他的星途一直浮浮沉沉，雖曾嘗試演戲，也來台發過2張國語專輯，仍失意淡出演藝圈，據圈內人士指出，他最後一個動向是在深圳調養身體，如今隨著香港電視播出一段1987年《歡樂今宵》有趣片段，才讓他的名字重新被大眾討論。

陳山河的親爹是已故邵氏導演秦劍(原名:陳健)，不過好賭的爸爸46歲就上吊輕生，原因未明，後來媽媽林翠因戲結識王羽，改嫁後生下3名女兒，其中一位便是歌手王馨平。2006年，陳山河爆出罹患愛滋病離世時，王馨平曾出面幫忙哥哥澄清，陳山河則公開自己的驗血報告否認此事，才讓謠言隨著時間逐漸消失。

陳山河年輕時可是迷倒萬千少女的盛世美男。(圖/微博)

關於他1997年淡出後的去向，有傳聞指，他是到大陸從事英文教學及做生意，後來一度傳出回歸的消息，也曾開通微博帳戶和粉絲互動，但最終仍消失演藝圈，直到最近TVB的Youtube頻道《大台寶藏》專輯節目上傳1987年《歡樂今宵》逗趣片段，才見到當時還年輕的他，與港星羅浩楷、盧海鵬擔任主角，上演在平安夜追求女生的故事，粉絲才想起他演過戲，在留言區寫下滿滿思念：「年輕時的娃娃臉好帥氣」、「他跟周慧敏演過《三人世界》」、「80、90年代可活躍呢！就是身高不到170公分，御用弱者」、「他現在過得很低調，不會再復出拍戲了吧」。

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