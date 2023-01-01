手機產業沉寂已久，伴隨大環境利空逐漸減小、庫存持續去化，最快二三年第二季有望重回成長軌道；而５Ｇ、摺疊手機銷售看增，為市場注入新動能。

二○二二年，受疫情、通膨等因素影響，全球智慧型手機產業飽受庫存嚴重之苦，銷售量顯著下滑，據資策會產業情報研究所（ＭＩＣ）預估，二二年全球智慧型手機出貨量僅十二．六億支，年減六．八％；而Digitimes Research則預估手機出貨量僅十一．七億支，年衰退十．七％。

雖手機供應鏈度過艱困的一年，且宏觀景氣如通膨、新興市場貨幣貶值、經濟衰退等風險利空仍未完全散去，但市場仍普遍展望，隨著疫情、俄烏戰爭、美國升息及全球通膨等負面影響正逐漸減小，加上包括蘋果、三星等巨頭也都減產，降低市場風險，並加速去化庫存速度。

整體來看，在產業修正已久，尤其Android陣營供應鏈已經放緩一．五年，庫存也修正達三個季度，基於中國手機庫存趨於正常、半導體缺貨紓解有利成本，以及新機帶動手機規格提升等正面因素下，智慧型手機市場最快將有機會於二三年第二季開始回復成長軌道。

５Ｇ手機滲透率上看六成

對此，ＭＩＣ預期二三年全球手機出貨量將回升至約十三．二七億支，年增五．二％；而Digitimes則預估未來五年智慧型手機每年出貨成長率將落在二到九％，年複合成長率（ＣＡＧＲ）估四．八％。

接下來在手機市場中，５Ｇ手機的表現將是一大值得關注的焦點。由於各國５Ｇ基礎建設並未因大環境利空而停歇，將有利５Ｇ手機市場成長，機構法人多看好二三年５Ｇ手機滲透率將進一步提升，有望上看六成水準；Digitimes表示，二三年期間５Ｇ智慧型手機將有望成長二○％以上，而且主要是受到中國以外市場的影響，這些國家市場未來也將占全球５Ｇ手機出貨量的七成以上，表現不容小覷。

隨５Ｇ手機滲透率拉升，台供應鏈如5G PA（功率放大器）的穩懋、宏捷科、全新、立積等業者將可望受惠；此外，手機硬體規格升級，將帶動如ＰＣＢ、銅箔基板（ＣＣＬ）、散熱、連接線器等零組件同步升級，台廠如華通、臻鼎ＫＹ、雙鴻、台光電、聯茂等營運亦值得關注。（全文未完）

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