受到少子化影響，全國私校工會示警，未來5年恐至少有40所大專院校退場，房市專家Sway在臉書發文指出，將會導致大學商圈的房價明顯下跌。

Sway表示，少子化衝擊大學周邊房市，如果是郊區的東方設計大學、高苑科大，影響的頂多是學區商圈變回鄉下，但如果是投資客很多的淡江、輔大、東海大學，或是人口稠密的德霖、華夏、經國，影響的可就是房價。

Sway回憶當年唸文化大學時，四年來都沒換屋，住在頂樓加蓋的小雅房，但現在文化學生一年少一半，學校努力簽了溫泉套房給學生住，衝擊文化大學外圍的房東。

至於那些倒掉的大專院校，因為歸屬教育部管理，現在變成什麼樣子？Sway則說像是永達技術學院早就變成廢墟，而其他學校恐怕早就變成電視台或某些網紅拍攝鬼屋的地方，以後會不會變成長照院區或社會住宅，只能看政府的勇氣與智慧。

受少子化衝擊，不少大專院校面臨退場命運，根據中國時報報導，教育部日前公布111學年各大專校院新生註冊率，其中有19校未達6成的「淹水線」，是去年7校的2.7倍，高苑科大註冊率更僅有24.51％，創下全國最低。