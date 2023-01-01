中華職棒味全龍小龍女練習生霖霖(李芷霖)，同時也是職籃新竹攻城獅啦啦隊成員，清新外型加上撞臉周子瑜爆紅，被網友封為「好市多周子瑜」，人氣居高不下的她，instagram吸引8萬多名粉絲追蹤，近來推出個人首本寫真集《霖距離》，內容許多破尺度的養眼畫面，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

霖霖先前在instagram曬出一系列照片，只見她表示要粉絲幫忙票選封面照，照片中只見她脫掉上衣，傲人上圍搶盡眾人目光，未料畫面越來越養眼，第二張照片只見她穿著內衣坐在馬桶上，彎下腰用無辜眼神盯著鏡頭，只見渾圓車頭燈幾乎要滑出，還擠出一條深邃事業線，接著更將內褲脫到腳踝，格外引人遐想，最後一張則是穿著紅色比基尼，傲人魔鬼身材一覽無遺，讓所有人看得血脈賁張。

《霖距離》寫真書推出後創下佳績，也趁勝追擊上架日文版本，對此，霖霖特別說明：「回答一下大家的疑惑，日文版跟中文版照片不一樣，日文版有附影片」，附上的照片只見她上半身全裸坐在浴缸裡，接著把渾圓北半球放在浴缸側邊，其中一側因為碰到手還略顯變形，讓人看的鼻血直流，短短時間就吸引上千人按讚。

對此，網友紛紛留言：「都買了，日文版影片真的讚」、「太迷人了，一定要買起來」、「霖霖太香了」、「壓扁了」、「這張殺傷力好強」、「想當浴缸」、「 我都有看你的直播」、「好辣，我的天啊」。