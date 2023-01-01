日劇《今際之國的闖關者》第二季自22日上線Netflix平台，頓時吸引不少網友討論，而於第二季中才加入的「梅花K」山下智久也因在劇中全裸演出的大膽作風，獲得不少人關注。對此，以低成本COS聞名的泰國網紅「Lowcostcosplay」也搭上這波熱潮，曬出COS「梅花K」的照片，笑翻一眾網友，直呼：「山下智久快逃啊！」

網紅「Lowcostcosplay」28日在臉書PO出慣用的4格照，以遞進畫面呈現出COSPLAY的過程。只見照片中他身穿一件酒紅色的帽T，接著就把衣服脫下，戴上假髮、擺好《今際之國》裡的名場面姿勢，化身成山下智久飾演的全裸角色「梅花K」久間欣治，但兩人的身材具有相當程度的落差，因而兩人的照片擺在一起比較看起來十分怪異。

「Lowcostcosplay」以4格照片的形式COSPLAY「梅花K」。(圖／翻攝自Lowcostcosplay臉書)

貼文一出後，吸引16萬人前往朝聖，更有多達5000則以上的留言，網友們紛紛驚呼：「看了有股衝動！想打人的衝動」、「我覺得比較像進擊巨人」、「真的好像......我說頭髮」、「我扶牆冷靜一下」、「前面三張圖都可以拿掉」、「頓時敬佩版主搏命演出的勇氣」、「右邊山下智久，左邊山下喝酒。」此外，由於Lowcostcosplay先前曾在臉書上曬出自己瘦身有成的照片，也有網友逗趣回覆：「就差人魚線腹肌跟臉和手臂肌肉線條的部份而已」、「瘦身後再扮一次，我一定給5星好評。」

事實上，「Lowcostcosplay」以別出心裁的方式扮成各大知名人物，屢屢以低成本的COSPLAY引發網路熱議，惹出不少笑料。此前更將全身塗滿紅色顏料，扮成Netflix的「N」字招牌標誌，不仔細一看，竟真有些神似。