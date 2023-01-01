副總統賴清德同額競選民進黨主席，被視為準黨主席、2024總統人選，綠營對其寄與厚望。媒體人韋安卻認為，國民黨一旦派新北市市長侯友宜出征2024總統大選，侯比賴「更本土」，綠營「捍衛本土政權」的王牌，馬上就變成一張廢牌；賴及綠營的意識形態話術，對務實苦幹「好好做事」的侯也起不了作用，最終雙方會在政績檢驗、中間及年輕選民這2大領域對決。

韋安2022年12月31日在臉書發文表示，若2024總統大選侯友宜、賴清德對決，可謂是「本土對本土」，而且侯還「更本土」，綠營「捍衛本土政權」的王牌，就變成一張廢牌。

韋安進一步指出，除了本土色彩外，綠營的意識形態話術，對務實苦幹「好好做事」的侯友宜也起不了作用，最終，2人會在2大領域對決：

一，侯友宜30年警政、12年市政的政績，與賴清德立委時期、6年多台南市長、1年多行政院長的政績被做比較。誰有做事能力？誰能帶來可實現的願景？會是選民的重要考量。

二，誰能讓中間選民放心？誰能讓年輕一代信任，覺得有未來？也是勝負的關鍵點。