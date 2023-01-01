台積電創辦人張忠謀日前表示，「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」。新加坡Hinrich基金會研究員卡普里（Alex Capri）則指出，全球化沒有死，而是透過「再全球化」，促進半導體產業復興，進而改變世界。他認為，半導體「五國集團」（美國、日本、南韓、荷蘭和台灣）擁有共同的基本價值觀和地緣政治利益，建構半導體「再全球化」的核心，並打造可信賴合作夥伴關係網絡。

巴隆周刊（Barron's）報導，卡普里在撰寫即將出版的《科技民族主義：如何重塑貿易、地緣政治和社會》書中提到，地緣政治和其他因素擾亂了全球化，導致半導體全球供應鏈支離破碎，但同時也帶來創新和成長的契機。

自由經濟模式標榜，除非發生災難性的市場失靈，否則政府應避免干預市場。台積電總裁魏哲家表示，美國和中國控制技術流動的措施，破壞了全球化帶來的生產力和效率；張忠謀用更直白地說：「全球化、自由貿易幾乎已經死亡」。

卡普里指出，將這種老舊的經濟學原理套用在變化多端的全球經濟上，確實出現一些問題。首先，傳統經濟學派並未解釋開放貿易體系下，出現以國家為中心的掠奪性行為，所產生的代價問題。中國大陸透過經濟規模和新重商主義的運行，顛覆了國際體系。因此，原本適用於開放和公平貿易的標準， 現在來評估戰略供應鏈時已不再適用。

其次，傳統模式也未考量氣候變遷帶來破壞性的代價。半導體供應鏈留下大量碳足跡，一片矽晶圓製造過程，涉及多次跨國運輸成本。

最後，舊有模式最終導致半導體製造地點高度集中，目前全球有60%微晶片和90%高階晶片，仰賴台灣製造。考量未來疫情、天災和地緣政治風險，這種情況無法持續。

目前半導體「五國集團」（美國、日本、韓國、荷蘭和台灣）擁有共同的基本價值觀和地緣政治利益，形成半導體「再全球化」的關鍵核心。以這些為基礎，打造成為可信賴夥伴關係網絡。

歐盟、日本、韓國和台灣已經通過各自的晶片法案，這些國家看似相互競爭，但長遠來看，應該視為一種正向發展。在半導體「再全球化」進程中，英特爾最近宣布砸850億美元，在德國、愛爾蘭、義大利、波蘭、西班牙和法國蓋晶圓廠和研發設施。台積電與索尼投資合作，在日本熊本建一座晶圓廠，同時洽談在德國建廠。

日本、韓國和荷蘭的半導體實力，歸功於早年的產業政策。台灣從1970年代的農業經濟轉變為全球半導體重鎮，當年產業政策功不可沒，台積電創辦人張忠謀更扮演舉足輕重的角色。從全球化到再全球化，就是如此不斷循環下去。