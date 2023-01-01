搞什麼飛機？對，就是搞飛機。美國一名73歲男子，為了一圓年少時的夢想，砸百萬買下一台波音727噴射客機，並將其改造為夢幻般的飛機小屋，即便需負擔每個月370美元的開支，但他仍滿意的表示「不會後悔追求這個夢想」。

CNBC報導，現年73歲坎貝爾（Bruce Campbell） 表示，他15歲時在電視上看到飛機墳墓後，便萌生了這個夢想，打定主意要住在飛機裡面。

坎貝爾先是在70年代斥資25,800美元，買下一塊10英畝的土地，之後於1999年委託一家企業，在希臘找到一架波音727-200噴射客機，原為已故航運大亨歐納西斯（Aristotle Onassis）所有，坎貝爾花了10萬美元買下。

坎貝爾將噴射客機拖到他買的土地，並拆除發動機及其他飛機零組件，總共花費約12萬美元。此外，坎貝爾耗時2年在飛機內加裝浴室、洗衣機、冰箱，以及微波爐和烤麵包等生活用品，整台飛機的改造至少花費超過20萬美元（約600萬新台幣）。

一切完善後，坎貝爾還需要負擔每個月平均約370美元的開支，包括220美元的土地稅、100美元至250美元不等的電費。但他仍表示，「我對追求這個夢想一點也不後悔，人類可以盡情的去追求這樣的願望，充分利用每一架退役的噴射客機」。

坎貝爾說，當你住在這樣的建築中，會感到生活變得更充實，若你是一個工程師、科學家或喜歡航太技術的人，這裡會是個讓你更快樂的地方。

坎貝爾大多時間都在美國和日本兩地往返，他希望有一天在日本也能夠有一個「飛機屋」。他說，「如果我能重返青春，一切都沒有問題」。