總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，同時義務役會以「守備部隊」為主，負責國土的守備、設施防護及民防等任務。對此，前立委郭正亮30日就表示，「蔡英文這樣做就是不負責任」，引發討論。

郭正亮30日在中天節目《正常發揮》中表示，「城鎮戰」的主要特色是軍民合一、軍民不分，而這在國際法上是「只要有武器就是敵人」，如果是要軍民不分，然後用藏在建物的方式，來做拖延對方進攻的速度，那這個就是小規模的「史達林格勒戰爭」，「一個兵上戰場大概只活20秒，這就是義務役到灘頭決戰所面對的狀況」，不然都躲在壕溝不要出來，往往慘烈戰爭的倖存者都是膽小沒出來的人。

郭正亮更坦言，「台灣有兩點跟烏克蘭很不一樣，而美國也不認為台灣最後會打贏，美國只是要造成慘烈的狀況，向國際訴求制裁、譴責，就更有根據，結果必然如此」。郭正亮最後也直呼，「我對蔡英文最不原諒的就事是，只會講烏克蘭打了300天團結一心，妳怎麼不告訴我們現在烏克蘭的狀況？」郭正亮提及，「蔡英文迴避這兩個問題就是不負責任，第一個就是妳認為台灣真的能打贏中國大陸嗎？再來是要打到什麼情況才叫終戰？死光才是終戰嗎？世界上大部分的戰爭都不是這樣」。