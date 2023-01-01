俄羅斯塔斯社12月30日報導稱，美國五角大樓發布影片顯示，12月21日，當美軍一架波音RC-135偵察機進入南海上空例行性偵察時，被解放軍偵測到，於是派出一架殲-11戰鬥機升空，飛抵美軍偵察機機頭的正前方進行攔截，2架飛機最近距離時，僅約6公尺。對此，前立委郭正亮表示，「明後年台灣真的要小心，解放軍對美國的代理國家不會客氣」。

郭正亮12月30日在網路節目《不演了新聞台》中表示，「明後年台灣真的要小心」，郭正亮認為，「解放軍對美國的代理國家並不會客氣，它不怕造成軍事衝突，示警當然是針對美國，可是作為代理國家就會倒大楣，比如說日本、台灣、加拿大」。

郭正亮也坦言，「它（大陸）已經相當地不以為然了，比如說科技戰新列36家企業不准交往，然後也在遊說荷蘭的ASML不要賣DUV，然後我們也看到國防授權法通過，然後拜登簽字，而日本在12月16日通過安保3文件升級，4年內預算要增加800億美元，然後要增加先發制人的長城飛彈反擊能力，而北京對美國的反應，就是美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）不能進北京」。

最後郭正亮更說，「北京恐怕對美國，尤其是代理國家會完全不示弱，會直接把它的態度表現出來，甚至包括做動作，所以軍機逼近是小兒科，美國抗議不會有任何的效果」。