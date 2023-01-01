有「國民主持人」封號的大陸男星何炅，今（31日）晚擔任湖南衛視2022年跨年晚會主持人，平時以穩健台風、流利口條加上幽默風格聞名，稍早卻脫稿發言，當場哽咽感謝這一年來醫護人員的辛勞，眼眶泛淚獻上90度大鞠躬，讓觀眾都感動鼻酸。

身為國民主持的何炅今日在跨年晚會上，意外脫稿發言，對全大陸醫護人員致上誠摯的感謝，「我們要特別對這樣的一群人說聲辛苦了，那就是一直擋在我身前的醫護人員。其實我們知道，你們跟我們一樣心裡也曾害怕，但是你們依然義無反顧地衝在前面，築起了生命之牆。2022年要過去了，向你們說一聲辛苦了」。

何炅在跨年晚會上脫稿發言，眼眶紅了也感動許多網友。（圖／摘自微博）

何炅說到一半眼眶就紅了，掉下眼淚後還對著攝影機90度鞠躬，向看著電視、電腦或手機的醫護人員獻上敬意致謝。短短幾分鐘的畫面，被網友發現這一段不在彩排內容裡，瞬間在微博上被瘋傳引起討論，「全世界最好的何老師」、「一直都是那個感同身受、善良且真誠的人」。

有不少擔任醫療人員的網友都動容，激動表示，「溫暖的何老師，想到我們奮戰在第一線的醫護朋友們，真的很感動」、「在上夜班的我，好想哭，但看到何老師一席話值得了」。