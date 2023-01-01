陽明山姜太公道場去（2022）年12月30日請示兔年國運籤，獲賜「巽坤」卦，暗示台灣在混沌的世局當中將脫穎而出，不過關鍵在內閣是否改組，該卦同時警示為官者要有風骨，上台有上台的智慧，下台有下台的優雅，否則將帶整船人溺水。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，總統蔡英文已經「跛腳」了，現在要考慮的問題是「行政院長蘇貞昌自己想不想下台」。資深媒體人張友驊也強調，蘇貞昌說自己不戀棧權位不可信。

游淑慧在節目《新聞大白話》提到，人對了國運就會好，人不對抽到什麼國運籤都沒用，像2022年虎年4大國運籤都是上吉、上、中上，但現在疫情還沒結束、物價通膨未減緩、房價沒掉、經濟也沒變好，「不要問蒼天，我們要問執政黨，到底要不要好好做事」。

對於內閣改組的問題，游淑慧分析，現在不是蔡英文「要不要」，而是她「有沒有能力」換掉蘇貞昌，要看蘇自己想不想、要不要下台，他不要的話，蔡也沒辦法。游淑慧稱之前蔡英文是跟蘇貞昌合作壓制新潮流和其他派系，但現在蔡自己與英系都已「跛腳」。

游淑慧說，原本蔡英文的盤算為2022年當選縣市首長者都是她的人，這些人當選後都要宣誓效忠她，也可能要宣示效忠前副總統陳建仁，結果他們全部陣前落馬，蔡自己變孤家寡人。

張友驊則提到，原本在11月26日，蔡英文就想叫蘇貞昌下台，結果蘇回應，九合一都是提名英系的人，怎麼會叫他揹這個鍋；張還指出，民進黨接下來就要看陳建仁能不能上馬，如果陳無法，國安會秘書長顧立雄又壓不下來，那就還是只剩蘇貞昌。而對於蘇貞昌說自己不戀棧權位，張友驊諷刺，從他之前選台北縣時說是最後一次，結果又接著選台北市、新北市、然後當閣揆，到現在誰還會相信他？