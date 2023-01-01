2022年即將結束，網路上流行分享2022年的最愛照片。前台北市長柯文哲跟風玩起「2022年的最愛照片」，並表示，這張絕對可以代表大家今年的共同記憶，「你一共快篩了幾次？」這一貼文引來1萬多名網友狂按讚 ，更紛紛發表自身經驗。

柯文哲2022年最後一天在臉書粉專貼文表示，大家都在PO照歡送2022，這張不是他的最愛、也不有趣，但絕對可以代表我們這一年的共同記憶。算算看2022年，你一共快篩了幾次？covid-19快走不送！

網友紛紛表示，「篩到不想篩，還得篩小孩」、「幽默中帶點風趣，不過事實亦是如此，疫情期間確實讓人困惑不少，柯P加油」、「阿北我篩5次。」、「超過50次」、「為了自己與周遭身邊家人、親戚朋友的安全，2022一整年我總共篩了6次」、「8次，看到快篩棉棒就害怕」、「超過10次」。

也有網友說，「今年篩掉十幾隻」、「篩成快篩專業戶」、「從害怕到無感，從痛苦到爽快…」、「無數次」、「好貼切的形容」、「哈哈哈哈好有感，快篩戳無數次，戳到鼻孔都快越來越大…」、「快篩那一瞬間，我眼前閃過人生跑馬燈」。