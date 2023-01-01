台東跨年演唱會，璀璨的競技式煙火畫亮夜空。（莊哲權攝）

台東跨年演唱會，璀璨的競技式煙火畫亮夜空。（莊哲權攝）

台東跨年演唱會，璀璨的競技式煙火畫亮夜空。（莊哲權攝）

璀璨的競技式煙火畫亮夜空，在倒數計時後迎接綻放2023年！台東縣政府打造東漂跨年晚會，在台東市海濱公園由陳漢典、DJ咖啡糖賢齡主持，以Girls女聲、高偉勛還有Ponay的原式大樂隊等台東在地團體與歌手獻聲暖場，並由三金歌王盧廣仲揭開晚會序幕，帶來滿滿「廣式金曲」，讓全場歌迷陶醉大合唱。

接續由舒米恩、黃玠瑋、Maztka、家家、熱狗MC HotDog、Karencici接連精彩表演，再由金曲最佳男演唱人青峰帶著私藏歌單，為2022年劃下完美句點；倒數後則由周湯豪攜手比莉，壓軸演出 嗨翻全場，與現場至少5萬多位民眾一起迎向美好的2023年。

今年請來國慶煙火及澎湖花火節的設計師操刀，帶來現今歐洲最流行的競技式煙火，打造90秒具有張力及戲劇感的璀璨煙火迎接2023年，施放最流行的競技式煙火。

在倒數之前，縣長饒慶鈴帶領縣府團隊現身，身穿嶄新的白色亮眼運動外套，饒慶鈴表示，未來持續4X4的努力，更要讓我們的文化與藝術走向國際，提升台東美學，讓台東更美。