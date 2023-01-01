放浪兄弟成員AKIRA、SHOKICHI在台南跨年，AKIRA更對全場觀眾高喊「台南，我回來了」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

放浪兄弟成員AKIRA、SHOKICHI在台南跨年，AKIRA更對全場觀眾高喊「台南，我回來了」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲在倒數跨入2023年前10分鐘，率市府團隊與議員們一起登台倒數。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南跨年晚會倒數結束後，天空綻放長達150秒煙火。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

「2023台南好Young跨年演唱會」吸引18萬人到場同歡，台南市長黃偉哲在倒數跨入2023年前10分鐘，率市府團隊與議員們一起登台，除感謝市民支持也期勉2023年全民旺福順利，「54321」倒數一結束，空中也綻放長達150秒絢麗煙火，現場民眾也紛紛拿起手機捕捉新年的最美畫面。

台南跨年愈夜愈嗨，市府原本預估將吸引15萬人到場，不過直到深夜仍持續有民眾湧入，倒數前的現場人潮已上看18萬人。黃偉哲表示，台南今天的天氣很好，沒有下雨且溫度適中，適合觀看戶外表演，很開心看到台南演唱會現場人潮一年比一年增加。

主持人炎亞綸、徐凱希也當面向黃偉哲許願2023年能再來台南跨年，五堅情則希望能來台南開演唱會，黃偉哲也允諾會幫忙實現這個心願，隨即引起台下歌迷尖叫。

整場晚會亮點一波接一波，眾所期盼的日本女團FRUITS ZIPPER登上了台南跨年舞台，將出道以來第一次跨年表演獻給台南，現場粉絲頻呼「好可愛」，不少粉絲更是跟著全場唱跳；韓國男團EPEX一現身，觀眾也發出尖叫聲，不少粉絲都興奮直說，「來台南跨年，真的來對了！」

國民姊夫AKIRA也與EXILE放浪兄弟好夥伴SHOKICHI帶來精采表演，AKIRA更對全場觀眾高喊「台南，我回來了」，引來觀眾熱烈掌聲。AKIRA受訪也說，台南是第二個故鄉，能回到台南跨年非常開心，被問到林志玲有沒有在家看電視跨年？AKIRA笑回「有」，AKIRA也對著鏡頭微笑說「新年快樂」，讓現場嗨到不行。