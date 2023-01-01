劍湖山世界在跨年的前15分鐘啟動400台無人機升空，以燈光構圖花朵、跳動的兔子。（周麗蘭攝）

斗六市公所的「Sunshine兔YOU啟燈活動跨年晚會」在跨年一刻施放煙火。（周麗蘭攝）

斗六市公所首度在新完成的膨鼠森林公園舉辦啟燈儀式及跨年晚會，縣長張麗善（右五）、斗六市長林聖爵（右六）祝賀民眾新年快樂。（周麗蘭攝）

揮別2022年最後一天，雲林縣首度有3場跨年晚會迎接2023年！劍湖山世界在跨年的前15分鐘啟動400台無人機升空，以燈光構圖花朵、跳動的兔子，跨年的一刻摩天輪花漾渦輪煙火迸發，令人驚豔。斗六市公所首度在膨鼠森林公園舉辦啟燈儀式及跨晚；西螺鎮公所在西螺大橋下邀請歌手品冠帶領民眾倒數。

劍湖山世界摩天輪跨年煙火秀今年邁入第16年，晚上7點開始有樂團表演，邀請藝人原子少年-木星、李其燊、許莉潔、王水源等人演唱，23點55分時400台無人機升空，上演璀璨燈光秀，「戽斗星球兔兔」在天空跳動，倒數最後一刻摩天輪漾滑輪煙火絢爛演出，「2023旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀」總長13分14秒。

斗六市公所的「Sunshine兔YOU啟燈活動跨年晚會」在新完成的膨鼠森林公園登場，公園內燈海璀璨浪漫，邀請歌手農村武裝青年、海鷗K Seagull-K、阿卡貝拉、怕胖團、翁立友等人演唱，還有馬戲表演、LED火舞秀，節目十分精彩，跨年的一刻施放180秒煙火。

西螺鎮公所第三度在西螺大橋舉辦大型跨年晚會，今年主題「禧螺Song」，在西螺大橋旁的高灘地登場，演唱陣容包括蔓越莓姐姐、曾沛慈、小男孩樂團、荷爾蒙少年、Pink Fun、林茉曦、施語庭、寬仔，最後由J.Sheon，歌手品冠壓軸演出帶領觀眾倒數，施放大橋高空煙火1分鐘迎接新年。