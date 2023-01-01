昨（12月31日）是跨年夜，因應散場人潮，台北捷運公司嚴陣以待，昨全日總運量約186萬人次，和去年同期平均運量相比，增加將近10萬人。

北捷表示，截至今日凌晨0時，捷運全線總運量約186萬人次，較去年同期平均運量增加約9.4萬人次。

北捷指出，台北市政府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站）從昨日下午4時至今日凌晨0時，運量為19.7萬人次，較去年同期同時段平均運量增加約2萬人次，目前營運狀況正常。