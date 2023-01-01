昔日被譽為亞洲舞王的男星羅志祥，連續2年在阿嬤的故鄉花蓮唱跨年，一樣擔任壓軸，帶來7首舞曲，連續唱跳30分鐘；表演中花蓮跨年現場下起大雨，羅志祥唱到頭髮、衣服都濕了，敬業表現讓網友都大讚，「這就是亞洲舞王」。

羅志祥1月1日在花蓮跨年舞台擔任壓軸，帶來7首新舊歌曲30分鐘non-stop串燒演出，展現驚人唱跳實力，讓現場粉絲尖叫聲不斷；沒想到天公不做美，突然下起大雨，但羅志祥熱情不減，依舊在主、副舞台間與歌迷互動，送上最完美的演出。

羅志祥唱花蓮跨年時現場下起大雨，羅志祥唱到頭髮、衣服都濕了。（圖／摘自三立新聞YouTube）

而羅志祥在大雨中唱跳，頭髮和衣服都濕透，讓許多網友佩服又不捨，紛紛透過聊天室留言，「天啊，這雨肉眼看得見的大，還能那麼穩定唱跳，不愧是舞王」、「整晚就等這一趴」、「帥炸，加油」、「雨那麼大，表演還是完美，絕了」。

這次羅志祥二度接下花蓮跨年壓軸，光是彩排時就湧入千名粉絲，經紀人更表示，他的表演團隊和內容也都大升級，工作人員超過30人，比去美國演出還龐大。