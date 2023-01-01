台北101煙火主題訂為「關懷世界、閃耀夢想」。(季志翔攝)

台北101煙火以長達300秒的璀璨煙火迎接2023年。(季志翔攝)

台北101煙火絕美瞬間。(季志翔攝)

台北101煙火絕美瞬間全紀錄。(季志翔攝)

101大樓的煙火在2022年午夜跨進2023年的第一秒鐘，破空畫出五彩斑斕的火焰，今年以「關懷世界 閃耀夢想」為主題，希望用「光」帶著大家一起跨越新年，透過精彩表演，關懷世界人類、激勵民心，同時鼓舞士氣，總長300秒的煙火全方位360度展演，結合音樂、建築燈光、多媒體、煙火及戶外光效的多媒體全感官沈浸大秀與多種來自台灣和歐洲的新穎花色煙火，包括和平鴿、笑臉以及生命之樹。