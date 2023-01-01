台中市長盧秀燕戴上象徵兔年的兔耳朵髮箍，比出愛心手勢，與市民倒數迎新年。（台中市府提供）

迎接2023，台中市「閃耀台中跨年夜」在水湳中央公園舉辦，會場內外湧入22萬人潮，在高空煙火秀呈現「閃耀台中」等主題後，市長盧秀燕以「哈囉2023萬兔水啦！」10字祝福大家，開心與民眾一同迎接新年。

台中跨年晚會長達6小時，精彩卡司輪番上陣，有年輕人喜愛的迷幻歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、搖滾天團八三夭、「原子少年—水星」AcQUA源少年、「原子少年」人氣冠軍「天王星」、Bii畢書盡、饒舌天團「頑童」的大淵、韓國創作才子SHAUN、小天后陳芳語、實力派才女閻奕格、人氣文青樂團告五人、來自台中的創作歌手魏嘉瑩，及平民天后徐懷鈺、金曲獎台語歌后江惠儀等大咖歌手演出。

倒數前，市府也安排精彩煙火秀，包含2023榮耀台中、百花齊放焰舞星空、奔向未來動感無限、彩金流瀑幸福台中等四大主題，各式煙火施放共188秒陪大家跨年。

「5、4、3、2、1」，接近午夜12點，盧秀燕率領市府團隊，戴上象徵兔年的兔耳朵髮箍，比出愛心手勢，與民眾一同迎接新年。

閃耀台中跨年2023