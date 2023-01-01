五月天今舉辦第5場「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」。（相信音樂提供）

白安與傻子與白痴首度同台在五月天演唱會前演出〈不夠特別的我不要〉。（相信音樂提供）

五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」第5場，現場特別施放50秒煙火秀，與現場2.5萬名歌迷一同到數計時，迎接2023年。在安可時，阿信感性表示，五月天這5個小子本來不怎麼起眼，很感謝大家不嫌棄，讓他們一路陪大家唱到現在，除了以〈笑忘歌〉送給大家，還分享了五月天今年大事。

阿信感謝全場歌迷陪伴，表示五月天以前想要打破很多紀錄、歌怎麼寫會受到更多人肯定，「到了現在，就是希望你們平安健康幸福快樂，能夠年年有今日、歲歲有今朝，謝謝你們！」

他說在2022年五月天也發生很多大事，例如怪獸女兒詠詠滿一歲了，他問怪獸：「她有沒有抓周？」怪獸表示，準備了烏克麗麗、鋼琴、調色盤、還有筆，結果她抓了烏克麗麗，其他人接話「四條弦的」、「加入貝斯手的行列」。

瑪莎也出了第一本書《昨天的孩子》，晉升暢銷作家行列，他直呼，感覺還好，感謝大家不棄嫌一個團裡的貝斯手，不然每次都被問「貝斯手在幹嘛？」

接著阿信提到石頭，口是心非說「大家都有看迪士尼頻道嘛？那個演戲，怪獸、瑪莎、我也會演啊！為什麼石頭演的這麼好？」問石頭知道女主角是誰後「你有推薦過我們幾個人嗎？」還說那一集他看了很害羞，被石頭反駁「才怪！泡湯的時候你們看了那麼多」。

此時阿信爆料，有一次他們去陽明山公園泡免費的溫泉，石頭泡熱水久了頭暈，被他們扶起來走到門口，卻忘了幫石頭穿褲子了，怪獸接話爆料當時石頭「內褲拉到膝蓋」而已，阿信笑說：「如果當時有看過我們的話，就搶先目睹了陽明山男子圖鑑。」

而冠佑2022年也有收獲，女兒小玫瑰開始組團玩音樂，還開始寫歌，冠佑說，「我在家寫一首曲子被小玫瑰聽到，她拿去自己寫了詞，我覺得滿開心實現他未來對音樂的夢想」，他說女兒小玫瑰一直對音樂有興趣，自己有幫到女兒，直言「她當初拿麥克風，抓周真的很準耶！」

而五月天今晚演唱會由白安擔任開場嘉賓，與「傻子與白痴」合唱〈不夠特別的我不要〉。傻子與白痴除了演唱自己的歌〈OY〉、〈Dumb〉、〈HoydeA〉、〈5：10a.m.〉，還重新詮釋五月天〈孫悟空〉，並須告新的一年大年初七，將在Corner Max舉辦〈After After Party Live Concert〉。