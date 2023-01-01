兔年到來！在2023年的第一刻，義大世界施放999秒全台秒數最長、全台首創的「立體繪煙火」跨年煙火秀，以炫麗奪目的火樹銀花點亮南台灣的夜空，約5萬人在義大共度2022年，一同歡慶2023年的到來！(義大世界提供／林雅惠高雄傳真)

兔年到來！在2023年的第一刻，義大世界施放999秒全台秒數最長、全台首創的「立體繪煙火」跨年煙火秀，以炫麗奪目的火樹銀花點亮南台灣的夜空，約5萬人在義大共度2022年，一同歡慶2023年的到來！(義大世界提供／林雅惠高雄傳真)

兔年到來！在2023年的第一刻，義大世界施放999秒全台秒數最長、全台首創的「立體繪煙火」跨年煙火秀，以炫麗奪目的火樹銀花點亮南台灣的夜空，約5萬人在義大共度2022年，一同歡慶2023年的到來！(義大世界提供／林雅惠高雄傳真)

兔年到來！在2023年的第一刻，義大世界施放999秒全台秒數最長、全台首創的「立體繪煙火」跨年煙火秀，以炫麗奪目的火樹銀花點亮南台灣的夜空，約5萬人在義大共度2022年，一同歡慶2023年的到來！(義大世界提供／林雅惠高雄傳真)

兔年到來！在2023年的第一刻，義大世界施放999秒全台秒數最長、全台首創的「立體繪煙火」跨年煙火秀，以炫麗奪目的火樹銀花點亮南台灣的夜空，約5萬人在義大共度2022年，一同歡慶2023年的到來！(義大世界提供／林雅惠高雄傳真)

兔年到來！在2023年的第一刻，義大世界施放999秒全台秒數最長、全台首創的「立體繪煙火」跨年煙火秀，以炫麗奪目的火樹銀花點亮南台灣的夜空，約5萬人在義大共度2022年，一同歡慶2023年的到來！

義大世界施放全台首創的「立體繪煙火」，透過高度36公尺、全長約108公尺的巨型施放裝置，搭配國際級工藝大師特製手工煙火彈，打造出煙火版光牆，跑動式的煙火圖騰絢麗耀眼，還特別加入歌劇式音樂，煙火呈現搭配歌劇高低起伏的情緒氛圍，彷彿上演夜空小劇場，沉浸式體驗浪漫煙花的各種感動時刻，開啟新年第一天。

義大世界連續14年施放跨年煙火，已是南台灣知名跨年活動，此次999秒煙火分為「流行、藝術、浪漫、歡樂」，四大篇章，每段皆有精彩亮點。第一篇章流行，經典電影歌曲一現聲，全場澎湃共鳴，為跨年之夜揭開序幕，夜空中顯現飛機衝上雲霄的圖騰，熱血帥氣，接著全台獨家首創的立體繪煙火，閃耀登場，清新秀麗的煙花在全長108公尺的巨型施放裝置璀璨躍動，彷彿流暢的煙火版光牆，與高空煙火、遼幅環抱特效多層次綻放下，呈現青春無垠的奇幻夜空。

第二篇章藝術，以歌劇音樂帶觀眾沉浸式體驗浪漫煙花，從「心」，感受煙火的美，煙火與音樂完美搭配，引領情緒起伏，在夜空上演小劇場，煙花舞動的曲線，如同華爾滋的步伐，打造一場精采的藝術饗宴。

義大世界煙火第三、第四篇章浪漫與歡樂則帶來各式遼幅豔麗型煙火，為整個展演循序帶出最高潮，像是七彩煙花竄升空中展躍層次感，還有各式豐富絢麗的小花千輪、金色系煙火華麗吸睛，皆展現新年最歡樂的氣氛，祝福大家2023年享樂好漾、歡樂滿溢。

此次跨年為3天連假，加上義大世界歷年煙火的好口碑與疫情趨緩旅遊熱度高漲下，義大皇家酒店與義大天悅飯店跨年元旦假期3天2夜專案全面滿房，跨年當晚的戶外廣場星光宵夜也皆完售，不少人齊聚飯店戶外欣賞近距離的震撼型煙火。