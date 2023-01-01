「FRUITS ZIPPER」舞台青春滿點。（台南市政府提供）

「EPEX」大秀帥氣刀群舞。（台南市政府提供）

「國民姊夫」AKIRA與「放浪兄弟」隊友SHOKICHI昨在桃園跨年演唱會唱完開場後，立刻飛奔老婆林志玲的家鄉台南演出，擔任壓軸，2人一襲白襯衫搭配紅西裝，一連帶來3首舞曲，超高水準的演出讓現場氣氛嗨到最高點，AKIRA也開心用中文向台下觀眾喊話「台南我回來了，一起嗨好嗎？」

受訪時，AKIRA說「台南對我來說是第二故鄉，能在這跟大家一起跨年很開心」，還不忘帶SHOKICHI去品嘗台南當地的餐廳，也害羞透露，志玲姊姊在家中和家人一起看著電視轉播，最後應主持人要求，對鏡頭隔空向愛妻獻祝福喊「新年快樂」。至於新年願望，AKIRA表示：「過去3年因為疫情比較辛苦，希望2023年都是充滿愛、充滿幸福、充滿希望的一年」，也希望能夠早點再回到台南跟大家見面，而他今年也將有自己的新節目來台拍攝。

另外，日本女團「FRUITS ZIPPER」也登上了台南跨年舞台，青春力滿點開唱，將出道以來第一次的跨年表演獻給台南的觀眾，線上觀眾驚呼「有在看日本紅白大賞的感覺！」韓國男團「EPEX」則帶來5首歌曲，更不忘獻唱清唱周興哲的〈以後別做朋友〉，超標準的中文發音，讓全場聽得如癡如醉。