桃市府統計，跨年倒數前累計湧入15.2萬人。（蔡明亘攝）

2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會在桃園高鐵站前廣場熱鬧登場。（蔡明亘攝）

桃園新任各局處首長與市議員們也通通到齊。（蔡明亘攝）

2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會在桃園高鐵站前廣場熱鬧登場，桃市府統計，跨年倒數前累計湧入15.2萬人，多組大咖藝人接力登台演出，這也是桃園市長張善政上任後首場與民同樂的大型節慶晚會，向市民展現新團隊新氣象，以及2023桃園城市新願景。

張善政31日晚間牽著愛妻張琦雅一同上台鞠躬向大家問好，新任各局處首長與市議員們也通通到齊。張善政表示，大眾因疫情關係悶了2年，桃園跨年晚會有好天氣、好場地與精彩節目，透過最棒的晚會一起迎接2023年，希望新的一年可以揮別過去陰霾，桃園會更好、台灣會更好。

張善政提到，桃園是國門之都，是座國際化的城市，未來會端出更多國際化活動，請市民與外縣市朋友常來桃園享受國際級的氛圍與文化風景。

張琦雅也說，第一次和先生一起站上跨年舞台向大家問候非常高興，在這麼有意義的一天，和大家一起迎接2023年，未來一起共創新桃園。