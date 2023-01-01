「竹縣領航，讓愛飛揚」新竹縣2023公益慈善跨年晚會在縣府前廣場登場，在周興哲、Bii畢書盡等超強卡司輪番high唱後，由金曲歌王趙傳壓登場，在縣長楊文科帶領下，倒數計時燃放180秒華麗絢爛煙火秀，吸引約6萬人次high迎2023年的到來！

擔任壓軸的金曲歌王趙傳以代表作品《Oh! Sally》、《愛要怎麼說出口》、《給所有知道我名字的人》，還有《我是一隻小小鳥》、《我很醜可是我很溫柔》等5首耳熟能詳的歌曲，將現場炒到最高潮。

2022年最後時刻由縣長楊文科帶領觀眾「3、2、1」倒數跨年，隨即180秒的炫麗煙火秀照亮夜空，陪所有民眾迎接2023年。

煙火秀後就是眾人最期待的抽大獎活動，在律師見證下，頭獎兩輛TOYOTA汽車分別由住在竹北市的邱先生和橫山鄉的葉小姐幸運抽中。晚會最後則由鼓鼓呂思緯擔綱演唱，以輕快、歡樂的音樂迎接新的一年。

縣長楊文科感謝新竹縣議會及新竹縣不動產開發商業同業公會，在理事長楊勝翔與榮譽理事長吳國寶的支持下，與縣府共同促成跨年晚會，並號召到許多企業公司共襄盛舉，而在晚會所募集到的發票及公會和企業界的愛心捐款125萬元，將全數捐贈給社福機構、基金會。