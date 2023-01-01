國民黨爭取重返執政，2024年總統大選與立委選舉成最後決戰點。藍營已有不少人紛紛表態，要爭取國民黨提名參選區域立委。黨務人士表示，依過往經驗判斷，選區立委提名作業最快應自3月中下旬起分梯啟動，約6月底完成所有提名。

日前傳出黨中央運作立委提名機制擬採現任優先，黨務人士說，黨中央對2024立委選舉提名機制還未討論，也沒聽過類似規畫，過去也沒先例，除非無挑戰者的現任立委選區，否則不可能如這次台北市議員選舉採現任優先方式提名。

黨務人士表示，立委提名機制原則有因地制宜空間，若走入正式初選，機制依規定是七成民調、三成黨員投票，但經初選參選人協商過半支持，才可改全民調。

2020立委選舉，國民黨在2019年2月底即通過2020年立委選舉提名要點，3月上旬即完成第一梯次立委提名作業。

而力拚2024立委選舉，國民黨內再湧世代交替聲。但主張在地方與中央也遇拉扯。有黨內要角直言，這次立委選舉除世代交替，也應考慮過度從縣市議會拔擢，將造成國民黨地方議會脆弱多數問題。

有立院國民黨團人士也說，國民黨經歷兩次立委敗選，黨內資深立委寥寥可數，黨立委提名過程，除考慮世代交替，也應衡酌立院攻防經驗傳承與黨團抗衡問題，若在立委初選階段就將老將全逼退，未來立院攻防恐陷空窗。

對此，有擬轉戰立委的台北市議員表示，選舉講實力原則，重點是誰最有實力贏得選舉，若能勝選，立委席次一定比市議員席次重要；且也不是每個轉戰立委的市議員都一定能選上，相關問題言之過早。

該市議員質疑，若因各種衍伸考量讓國民黨在各立委選區沒辦法提出最強人選而導致敗選，對國民黨與好不容易贏得的地方執政權的傷害不是更大？

另一台北市議員說，當前選民結構急遽轉變，國民黨須加速換血才能掌握這股民心，基層民代當然有時間焦慮；如今問題源頭是過往國民黨主政時，讓黨內人才拔擢與流通停滯，很多優秀民代被迫卡在現職，如今才要面臨世代壓力。

黨務人士表示，相關聲音反映黨內青年世代焦慮，如何促成黨內戰力新陳代謝，也讓資深者有轉進機會，整個黨應思考討論。