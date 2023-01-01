藝人王思佳個性直率、有話直說，吸引一票粉絲追隨，是各大談話節目常客的她，也時常在社群平台分享生活。最近她帶著1歲多女兒到美國度假，怎料出門忘東忘西，認為帶小孩出門完全是考驗記憶力，掀起一番熱議。

「帶小孩出門根本是記憶力考試！」王思佳在臉書透露，第1天出門東西都帶了，卻忘記帶熱水瓶，沒辦法泡牛奶，只好匆忙回家；有了前1天的教訓，第2天她出門前，第1件事就是提醒自己放好熱水瓶，以為這次肯定沒問題，結果忘記帶奶瓶，當場在購物商場裡崩潰，偏偏沒有一間店有賣奶瓶，還要開車去其他地方買，直呼：「煩死了，所以又匆匆回家了，啊啊啊啊」。

王思佳直言帶小孩出門是記憶力考試。（圖／翻攝自王思佳Sophia 0818臉書）

到了第3天，王思佳再三檢查，什麼都已經帶齊了，這次總算可以在外面從容泡奶，讓女兒在推車上喝奶，「好像考試2次不及格的人，終於過關了」，坦言每天早上起床，就要等女兒先拉大號，洗完才能放心出門，「因為你絕對不會想在外面搞這些事情」。更讓她受不了的是，女兒有推車不坐，一定要她抱，「WHY？why？why？推車會咬屁股？總之！我好累，但我女兒好開心」。

貼文曝光後，引來熱烈討論，也釣出同樣是媽媽的林可彤留言：「看到妳這樣，我就放心了」，女星成語蕎也稱讚：「辛苦了，但這麼美的媽咪太不合理了」，其他網友也紛紛表示：「回家想起來後，又會覺得一切美好。然後下一次繼續自虐，媽媽就是這樣」、「帶小孩出門真的都要大包小包很驚人」、「非常推薦把保母帶在身旁，出去真的減少很多煩惱」。

更多 CTWANT 報導