印尼一名人夫日前婚內出軌，對象竟是妻子的親生媽媽，而2人衣衫不整的偷情畫面也一併被鄰居目睹。對此，遭丈夫背叛的人妻表示，雖然雙方目前已協議離婚，但每每想起此事，依舊讓她無比心碎。

據外媒《TribunNews》報導，印尼萬丹省一名人妻諾瑪（Norma Risma）日前察覺丈夫出軌她的親生媽媽，並透過聊天軟體翻出了2人的鹹濕對話紀錄，及討論如何能使這段地下戀情不被揭穿的方法，讓她崩潰不已。

對此，鄰居表示，曾目睹諾瑪的媽媽趁女兒不在家，擅自闖進她的住處，和女兒的丈夫共處一室。至於整起事件之所以被揭發，是源自諾瑪某天出門上班後，小倆口的屋內傳出奇怪的聲響，之後有鄰居禁不住好奇心破門而入，結果撞見諾瑪的丈夫和丈母娘衣衫不整的畫面。

諾瑪在得知此消息當下，氣得向丈夫提出離婚，並透露自從丈夫和媽媽的不倫戀曝光後，自己變得比以往還敏感和恐懼，尤其是當有人敲她家的門或是車輛經過家門口的時候。另一方面，破碎的婚姻也讓她每每想起此事，感到人生似乎要被擊垮。

更多 CTWANT 報導