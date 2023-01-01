新加坡一名楊姓女子日前不慎受困在家中的廁所長達4天，只能透過拍打牆壁向外界求助，幸虧其鄰居和親戚因為太久沒有她的消息而報警；隨後警方來到楊女的家門口，看到許多未拆封的包裹散落一地，一番思索後認為她就在家中，最終平安將人救出。

據外媒《星洲網》報導，新加坡金文泰警方11月27日獲報，一名楊姓女子的親戚稱，楊女失蹤已長達4天，不僅登門拜訪未有人回應，就連撥打她的手機也提示關機；隨後員警前往楊女的住家，鄰居同樣表示已有3天至4天未見到楊女，而她的家門口卻有許多未拆封的包裹散落一地。

當時到場的員警回憶，按照過往的辦案直覺和經驗告訴他們，楊女很可能就在家中，但處於無法回應外界的狀態。同時，2名員警在和鄰居交談的過程中，還隱約聽見楊女的家中傳來微弱的敲打聲，一番思索後決定爬窗潛入，赫然發現原來她受困在廁所內，最終平安將人救出。

楊女透露，自己在感恩節（11月24日）下午1時準備上廁所，未料關上門後發現，不光外面的門把鬆動，就連裡面的門把也壞了，導致根本無法出去。而她如廁的時候未帶手機，加上獨居一人的緣故，頓時不知該如何是好，只能透過不斷拍打牆壁向外界求助。

幸虧楊女遠在大陸的父母和她失聯後，火速請當地的親戚報警，她才平安獲救，而她在脫困當下更忍不住落淚表示，「警察冒著危險從隔壁的窗台翻過來進到我家，獲救的那一刻覺得特別溫暖和感動，也讓我更加珍惜身邊的人事物。」

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